Словаччина зменшує підтримку для українських біженців з 1 березня 2025 року

Українські біженці в Словаччині зіткнуться з обмеженнями допомоги після 60 днів перебування.

Фото: Закарпатська обласна державна адміністрація

З 1 березня 2025 року деякі українські біженці у Словаччині отримуватимуть менше державної підтримки через зміни в імміграційному законодавстві. Коаліційні депутати країни ухвалили поправки до Закону про проживання іноземців та Закону про притулок, які обмежують строк перебування в пунктах тимчасового розміщення біженців до 60 днів, порівняно з нинішніми 120 днями. Крім того, допомога на проживання буде надаватися лише протягом перших 60 днів після приїзду. Про це повідомляє Spectator.

Зміни, що не стосуються вразливих груп, таких як пенсіонери старше 65 років, діти до п'яти років та одинокі опікуни, викликали обурення опозиції. Депутати від «Прогресивної Словаччини» критикують ці рішення, наголошуючи, що зміни були внесені без консультацій з неурядовими організаціями, що допомагають біженцям.

Заступник міністра внутрішніх справ Петер Крауспе захищає нововведення, заявляючи, що більшість українських біженців знаходять роботу та житло протягом двох місяців після прибуття, і що ці зміни дозволять заощадити до 2 млн євро для Міністерства внутрішніх справ.

Уряд також стверджує, що ці заходи є необхідними на тлі зростаючого тиску на державні фінанси, хоча опозиція критикує прем'єр-міністра Роберта Фіцо за його плани відвідати Москву та за надання переваги працівникам з Азії над українцями, які, на думку критиків, культурно ближчі до словаків.

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