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Справу стосовно колишнього очільника Міноборони направили до суду

13:35, 29 листопада 2024
На сьогодні підозрюваний перебуває за межами України та оголошений в міжнародний розшук.
Справу стосовно колишнього очільника Міноборони направили до суду
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Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх керівників ДП «Укрспецекспорт». Їх підозрюють у заволодінні коштами підприємства на загальну суму понад 23,9 млн доларів США.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як йдеться у повідомленні САП, у межах досудового розслідування було встановлено, що указані особи організували безпідставне складання документів про нібито сприяння у здійсненні експорту озброєння та військової техніки до Республіки Казахстан компанії, зареєстрованій в Об’єднаних Арабських Еміратах.

«Підставою для перерахування винагороди агенту стало начебто його сприяння в залученні іноземного замовника та укладенні з ним зовнішньоекономічної угоди на постання продукції спеціального призначення виробництва одного з вітчизняних підприємств. Насправді всі домовленості щодо укладення угоди та подальші контакти з приводу виконання її умов здійснювалися безпосередньо між українською стороною та замовником, без залучення будь-яких третіх осіб», - вказують у САП.

Як наслідок, вказують у спецпрокуратурі, «агенту» незаконно перерахували понад 23,9 млн доларів США.

«Зауважимо, що злочинну схему розпочав та реалізовував у період 2010–2012 років керівник Укрспецекспорту, який згодом обіймав посади генерального директора ДК «Укроборонпром», Міністра оборони України та радника Президента України. Після того, як на посаду керівника компанії «Укрспецекспорт» була призначена його довірена особа, він доручив їй продовжувати підписувати документи для оплати удаваних агентських послуг», - йдеться у заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що на сьогодні обидва підозрювані перебувають за межами України та оголошені в міжнародний розшук.

У медіа вказують, що мова йде про Дмитра Саламатіна, який у 2012 році став Міністром оборони.

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НАБУ САП

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