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Очільник ГУР Кирило Буданов відреагував на чутки про своє звільнення

14:11, 29 листопада 2024
Кирило Буданов прокоментував інформацію про його «звільнення».
Очільник ГУР Кирило Буданов відреагував на чутки про своє звільнення
Джерело фото: armyinform.com.ua
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Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав «черговим вкидом» з метою дестабілізації інформацію про його можливе звільнення. Про це він заявив у коментарі BBC.

«Черговий вкид, вже далеко не перший. На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда», – сказав Буданов.

Він зазначив, що не бачить нічого дивного у подібній дезінформації. Він пояснює, «вкидання чуток та дезінформації - це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди».

Також він прокоментував відносини з Офісом Президента. За словами очільника ГУР, це «звичайний робочий формат», в рамках якого він майже щодня доповідає Президенту щодо ситуації.

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звільнення Кирило Буданов

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