В Южной Корее число подтвержденных погибших на борту самолета возросло до 167

Всего на борту самолета находился 181 человек – 175 пассажиров и 6 членов экипажа.

Источник фото: Yonhap via REUTERS

Как писала «Судебно-юридическая газета», утром стало известно, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Он прибыл из столицы Таиланда – Бангкока – со 181 человеком на борту.

В медиа указывают, что по состоянию на данный момент известно уже, что по меньшей мере 167 человек погибли.

Согласно данным министерства транспорта Южной Кореи, это самая смертоносная авиакатастрофа в истории Южной Кореи и самая плохая с участием южнокорейской авиакомпании за почти три десятилетия.

Генеральный директор авиакомпании Jeju Air Ким И-Бе сказал, что причина крушения пока неизвестна. Он сказал, что причина крушения пока неизвестна, что самолет не имел записей об авариях и не было никаких ранних признаков неисправности. Авиакомпания будет сотрудничать со следователями и сделает поддержку скорбящих своим главным приоритетом, сказал Ким.

По словам президента компании Airports of Thailand Керати Киджманавата, при вылете самолета из аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке никаких аномальных условий зафиксировано не было.

Источник фото: Yonhap via REUTERS

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