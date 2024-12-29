В Південній Кореї кількість підтверджених загиблих на борту літака зросла до 167

Всього на борту літака перебувала 181 людина – 175 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Джерело фото: Yonhap via REUTERS

Як писала «Судово-юридична газета», вранці стало відомо, що у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту.

У медіа вказують, що станом на зараз відомо уже, що щонайменше 167 людей загинули.

Згідно з даними міністерства транспорту Південної Кореї, це найбільш смертоносна авіакатастрофа в історії Південної Кореї та найгірша за участю південнокорейської авіакомпанії за майже три десятиліття.

Генеральний директор авіакомпанії Jeju Air Кім І-Бе сказав, що причина катастрофи наразі невідома. Він сказав, що літак не мав записів про аварії і не було жодних ранніх ознак несправності. Авіакомпанія співпрацюватиме зі слідчими і зробить підтримку скорботних своїм головним пріоритетом, сказав Кім.

За словами президента компанії Airports of Thailand Кераті Кіджманавата, при вильоті літака з аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку жодних аномальних умов зафіксовано не було.

Джерело фото: Yonhap via REUTERS

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