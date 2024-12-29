На податківців надягнуть бодікамери – Данило Гетманцев пояснив, що це антикорупційний підхід

Народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про ще один крок до прозорості відносин між платником та податковим органом – розроблено аналітичну систему СОД РРО для виявлення ризикових операцій при здійсненні готівкових розрахунків.
Крім того, в Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією. Для цього податкові перевірки будуть оснащені боді-камерами.
За його словами, всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.
«Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок», - наголосив він.
Гетманцев також пояснив, що на додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами.
Водночас аналітична система дає можливість:
Система вже в І кварталі 2025 року запускається в промислову експлуатацію.
За словами Гетманцева, два рішення: бодікамери та аналітичний підхід до контролю роботи ПРРО/РРО, коли перевірки відбуваються не від паркану та до обіду (як колись), а лише щодо тих РРО, де відбуваються певні аномалії,– важко переоцінити.
«Ці два кроки повністю реформують систему фактичних перевірок, забезпечивши ефективний антикор та ризикорієнтований підхід до податкового контролю продажів», - заявив він.
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