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На податківців надягнуть бодікамери – Данило Гетманцев пояснив, що це антикорупційний підхід

11:38, 29 грудня 2024
Податківці з бодікамерами не зможуть проводити перевірки» від паркану та до обіду», зазначив Данило Гетманцев.
На податківців надягнуть бодікамери – Данило Гетманцев пояснив, що це антикорупційний підхід
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Народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про ще один крок до прозорості відносин між платником та податковим органом – розроблено аналітичну систему СОД РРО для виявлення ризикових операцій при здійсненні готівкових розрахунків.  

Крім того, в Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією. Для цього податкові перевірки будуть оснащені боді-камерами.

За його словами, всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.

«Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок», - наголосив він.

Гетманцев також пояснив, що на додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами.

Водночас аналітична система дає можливість:

  • швидко та у повному обсязі отримувати інформацію щодо суб’єктів господарювання, які зареєстрували РРО/ПРРО;
  • аналізу даних щодо розрахункових операцій проведених через РРО/ПРРО;
  • своєчасного виявлення податкових ризиків, аномальних відхилень розмірів як окремих розрахункових операцій так і згрупованих за певними критеріями виторгів, та ефективне управління ними;
  • запровадити якісний автоматичний відбір платників, виключно за наявності ризиків, для проведення фактичних перевірок;
  • інформування громадськості щодо загальних показників розрахунків проведених суб’єктами господарювання через РРО/ПРРО;
  • створення бази для надання сервісів суб’єктам господарювання, які зареєстрували РРО/ПРРО.

Система вже в І кварталі 2025 року запускається в промислову експлуатацію.

За словами Гетманцева, два рішення: бодікамери та аналітичний підхід до контролю роботи ПРРО/РРО, коли перевірки відбуваються не від паркану та до обіду (як колись), а лише щодо тих РРО, де відбуваються певні аномалії,– важко переоцінити.

«Ці два кроки повністю реформують систему фактичних перевірок, забезпечивши ефективний антикор та ризикорієнтований підхід до податкового контролю продажів», - заявив він.

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