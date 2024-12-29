На податківців надягнуть бодікамери – Данило Гетманцев пояснив, що це антикорупційний підхід

Податківці з бодікамерами не зможуть проводити перевірки» від паркану та до обіду», зазначив Данило Гетманцев.

Народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про ще один крок до прозорості відносин між платником та податковим органом – розроблено аналітичну систему СОД РРО для виявлення ризикових операцій при здійсненні готівкових розрахунків.

Крім того, в Україні запровадять новий метод боротьби з корупцією. Для цього податкові перевірки будуть оснащені боді-камерами.

За його словами, всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами.

«Це унеможливить зловживання з боку податківців, як і спроби «порєшать» з боку несумлінних платників. А також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок», - наголосив він.

Гетманцев також пояснив, що на додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами.

Водночас аналітична система дає можливість:

швидко та у повному обсязі отримувати інформацію щодо суб’єктів господарювання, які зареєстрували РРО/ПРРО;

аналізу даних щодо розрахункових операцій проведених через РРО/ПРРО;

своєчасного виявлення податкових ризиків, аномальних відхилень розмірів як окремих розрахункових операцій так і згрупованих за певними критеріями виторгів, та ефективне управління ними;

запровадити якісний автоматичний відбір платників, виключно за наявності ризиків, для проведення фактичних перевірок;

інформування громадськості щодо загальних показників розрахунків проведених суб’єктами господарювання через РРО/ПРРО;

створення бази для надання сервісів суб’єктам господарювання, які зареєстрували РРО/ПРРО.

Система вже в І кварталі 2025 року запускається в промислову експлуатацію.

За словами Гетманцева, два рішення: бодікамери та аналітичний підхід до контролю роботи ПРРО/РРО, коли перевірки відбуваються не від паркану та до обіду (як колись), а лише щодо тих РРО, де відбуваються певні аномалії,– важко переоцінити.

«Ці два кроки повністю реформують систему фактичних перевірок, забезпечивши ефективний антикор та ризикорієнтований підхід до податкового контролю продажів», - заявив він.

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