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На налоговиков наденут боди-камеры – Даниил Гетманцев объяснил, что это антикоррупционный подход

11:38, 29 декабря 2024
Налоговики с боди-камерами не смогут проводить проверки «от забора и до обеда», отметил Даниил Гетманцев.
На налоговиков наденут боди-камеры – Даниил Гетманцев объяснил, что это антикоррупционный подход
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Народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщит о еще одном шаге к прозрачности отношений между плательщиком и налоговым органом – разработана аналитическая система СОД РРО для выявления рисковых операций при осуществлении наличных расчетов.

Кроме того, в Украине введут новый метод борьбы с коррупцией. Для этого налоговые проверки будут оснащены боди-камерами.

По его словам, все налоговики при осуществлении налоговых проверок будут оснащены боди-камерами.

«Это исключит возможность злоупотребления со стороны налоговиков, как и попытки «решать» со стороны недобросовестных плательщиков. А также запись снимет любые споры по качеству проведения проверок», - подчеркнул он.

Гетманцев также объяснил, что в дополнение к камерам налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами.

В тоже время аналитическая система дает возможность:

  • быстро и в полном объеме получать информацию о субъектах хозяйствования, зарегистрировавших РРО/ПРРО;
  • анализа данных по расчетным операциям проведенным через РРО/ПРРО;
  • своевременное выявление налоговых рисков, аномальных отклонений размеров как отдельных расчетных операций, так и сгруппированных по определенным критериям выручок, и эффективное управление ими;
  • ввести качественный автоматический отбор плательщиков исключительно при наличии рисков для проведения фактических проверок;
  • информирование общественности о общих показателях расчетов, проведенных субъектами хозяйствования через РРО/ПРРО;
  • создание базы для предоставления сервисов субъектам хозяйствования, зарегистрировавшим РРО/ПРРО.

Система уже в первом квартале 2025 года запускается в промышленную эксплуатацию.

По словам Гетманцева, два решения: бодикамеры и аналитический подход к контролю работы ПРРО/РРО, когда проверки происходят не от забора и до обеда (как прежде), а только относительно тех РРО, где происходят определенные аномалии, - трудно переоценить.

«Эти два шага полностью реформируют систему фактических проверок, обеспечив эффективный антикор и рискориентированный подход к налоговому контролю продаж», - заявил он.

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