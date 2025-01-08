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Отстраненный президент Южной Кореи забаррикадировался в собственной резиденции, фото

10:18, 8 января 2025
В Южной Корее суд повторно выдал ордер на арест отстраненного президента Юн Сок Йоля, а той забаррикадировался в своей резиденции.
Отстраненный президент Южной Кореи забаррикадировался в собственной резиденции, фото
Фото: Getty Images
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В Южной Корее суд повторно выдал ордер на арест отстраненного президента Юн Сок Йоля. Ему был объявлен импичмент из-за попытки мятежа путем введения в стране военного положения, пишет Reuters.

По словам Агентства по расследованию коррупции, следователи, стремящиеся допросить Юна по обвинениям в организации мятежа, пытались выполнить ордер на его арест.

Адвокаты Юна подали в суд Сеула запрос на судебное запрещение, чтобы аннулировать ордер на арест, но 6 января суд отклонил его.

Позже стало известно, что Юн Сок Йоль забаррикадировался в своей резиденции.

Служба безопасности президента Южной Кореи (PSS) на этой неделе укрепила комплекс Юн Сок Йоля колючей проволокой и баррикадами. Охрана использовала автобусы, чтобы заблокировать доступ к резиденции, виллы на склоне холма в элитном районе, известном как корейский Беверли-Хиллз.

Руководитель CIO О Донг Вон, ведущий расследование, пообещал арестовать отстраненного президента после повторно выданного ордера.

«Мы сделаем все возможное, чтобы достичь нашей цели, тщательно подготовившись на этот раз с большой решимостью выполнить второй ордер», - сказал он парламентскому комитету.

Фото: Reuters

Напомним, президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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Источник: Фото: Reuters
Южная Корея

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