Лидер рок-группы Muse Мэтью Беллами выразил поддержку Украине – видео

Фронтмен известной группы Muse поддержал Украину.

Лидер британской группы рок-группы «Muse» Мэтью Беллами поддержал Украину. Он выступил с сине-желтой наклейкой на гитаре в своем Instagram.

Музыкант оделся в одежду сине-желтого цвета, а на гитаре поместил наклейку в виде украинского флага.

«Не отступай (Won't Stand Down) – это о том, как противостоять обидчикам на детской площадке, на работе или где угодно – защитить себя от принуждения и социопатических манипуляций и встретить неурядицы с силой, уверенностью и решительностью», – подписал видео Мэтью Беллами.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Matt Bellamy (@mattbellamy)

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