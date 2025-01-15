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В Минюсте напомнили, когда госрегистраторы могут оставлять заявления о регистрации прав на недвижимость без движения

23:12, 15 января 2025
Заявление о государственной регистрации прав может быть оставлено без движения в ряде случаев.
В Минюсте напомнили, когда госрегистраторы могут оставлять заявления о регистрации прав на недвижимость без движения
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в г. Киев напомнил, что государственные регистраторы могут оставлять заявления о государственной регистрации прав на недвижимость без движения по определенным основаниям.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» № 4017–IX внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Заяву про державну реєстрацію прав може бути залишено без руху в таких випадках:

- подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;

- відсутність документа, що підтверджує оплату адміністративних послуг у повному обсязі;

- неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем в електронній формі чи документів із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрації прав, приймає рішення про залишення заяви про державну реєстрацію прав без руху та невідкладно повідомляє про це заявника.

Якщо заявник упродовж 30 робочих днів із моменту отримання рішення про залишення заяви про державну реєстрацію прав без руху виконав вимоги державного реєстратора, зазначені у відповідному рішенні, розгляд заяви відновлюється на підставі рішення державного реєстратора про відновлення розгляду заяви.

Перебіг строку державної реєстрації прав продовжується з моменту усунення обставин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про державну реєстрацію прав без руху, з урахуванням часу, що минув до залишення такої заяви без руху.

Рішення повинно містити вичерпний перелік підстав для залишення заяви без руху.

Державний реєстратор не має права вимагати від заявника надання інших документів, крім тих, відсутність яких стала підставою для прийняття рішення про залишення заяви без руху, якщо інше не випливає з документів, що надані додатково.

У разі невиконання заявником зазначених у рішенні вимог у строк, встановлений у частині третій цієї статті, державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

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минюст

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