Чехия продолжит поставки боеприпасов Украине в 2025 году

Чехия анонсировала дополнительные поставки боеприпасов для Украины.

Фото: RND

Украина получит дополнительные поставки боеприпасов от Чехии в рамках продолжения «чешской инициативы», которая стартовала в прошлом году. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью немецкой газете RND.

По словам Липавского, в 2024 году благодаря инициативе было поставлено 1,5 миллиона боеприпасов, из которых около трети - калибра 155 мм. Это существенно способствовало установлению паритета на поле боя. Министр подчеркнул важность продолжения поставок в 2025 году, несмотря на то, что конкретные цифры еще не определены. В то же время он отметил, что необходимость в поставках боеприпасов будет оставаться, и Чехия работает над финансированием новой инициативы.

Министр отметил, что эта программа является сложным проектом, который требует политической воли и надлежащего финансирования. Также важно учитывать техническое состояние и происхождение боеприпасов, поскольку их может быть необходимо адаптировать или ремонтировать.

«В любом случае, в мире еще достаточно боеприпасов, которые мы могли бы закупить для Украины. Это вопрос политической воли, и если многие страны ЕС снова присоединятся к нашей инициативе, мы можем многого достичь для Украины», - подытожил Липавский.

Министр также отрицает возможность прекращения военной поддержки Украины со стороны Европы, подчеркнув необходимость прочного и справедливого мира в Европе.

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