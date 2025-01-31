Совет судей инициировал пересмотр подходов к бронированию военнообязанных работников системы правосудия

В РСУ отметили, что бронирование военнообязанных работников системы правосудия сейчас составляет немного больше 50%.

В четверг, 30 января, Совет судей Украины провел заседание, на котором были рассмотрены вопросы бронирования работников судебной системы.

Совет судей Украины выступил инициатором пересмотра подходов к бронированию работников системы правосудия в условиях военного положения.

«Останнім часом до Ради суддів України почали надходити звернення від судів щодо збільшення відсотка бронювання помічників суддів та державних службовців категорій посад «Б» та «В» в місцевих та апеляційних судах і ми виходимо з позицій того, що має бути однаковий підхід до бронювання працівників по аналогії з іншими державними органами», - зазначив Голова РСУ Богдан Моніч, доповідаючи зі вказаного питання.

Фото: РСУ

Він також зазначив, що Міжвідомча робоча група з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації, яка створена Постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 року №707 і має сприяти забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, нещодавно розглянула пропозиції Міноборони щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників, зокрема:

1) органів прокуратури України - в обсязі до 80 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників органів прокуратури;

2) Держмитслужби - в обсязі до 85 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників служби;

3) Держаудитслужби - в обсязі до 95 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників служби;

4) Національної поліції:

поліцейських - в обсязі до 100 відсотків кількості військовозобов’язаних поліцейських; державних службовців категорії «Б» і «В», вільнонайманих працівників - в обсязі не більше 80 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників органів, підрозділів, підприємств, установ і закладів Національної поліції.

Натомість як зазначив Богдан Моніч, було відкладено розгляд пропозиції Міноборони щодо збільшення обсягу бронювання військовозобов’язаних працівників Служби судової охорони.

«Наразі мінімальний рівень бронювання для працівників більшості державних органів становить 80%. Водночас система правосуддя є основним гарантом реалізації права громадян на судовий захист, а її ефективне функціонування в умовах воєнного стану є критично важливим для стабільності правопорядку в державі. Відсутність достатньої кількості суддів, їхніх помічників, працівників апаратів судів та Служби судової охорони може призвести до значних затримок у розгляді справ, порушення строків судового розгляду, а також підриву довіри громадян до судової влади. Ми ж говоримо про однаковий підхід для всіх органів та установ державної влади й судової влади також», - підсумував Богдан Моніч.

Загалом, бронювання військовозобов'язаних працівників системи правосуддя зараз становить дещо більше 50%.

Фото: РСУ

Таким чином, з метою належного функціонування судової влади під час воєнного стану, необхідно переглянути підходи до бронювання працівників системи правосуддя та забезпечити:

- бронювання військовозобов’язаних працівників Служби судової охорони в обсязі 100% (на рівні поліції);

- бронювання військовозобов’язаних, працівників апаратів судів, Державної судової адміністрації України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – не менше ніж 80%.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2024 року №1332, відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, надані до 1 грудня 2024 року, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

З огляду на це, питання збільшення відсотка бронювання військовозобов'язаних працівників органів та установ системи правосуддя потребує невідкладного вирішення до зазначеної дати.

Ранее сообщалось, что ГСА попросили решить проблему с мобилизацией работников аппаратов судов.

Напомним, в ГСА проблему "бронирования" работников аппаратов судов традиционно считают преувеличенной.

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