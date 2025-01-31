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В Эстонии горел ресторан «Слава Украине» - полиция проверяет версию поджога

18:30, 31 января 2025
Пожар произошел в украинском ресторане «Слава Украине» в Таллинне.
В Эстонии горел ресторан «Слава Украине» - полиция проверяет версию поджога
Фото: ERR
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В районе Теллискиви в Таллинне, Эстония, произошел пожар в ресторане «Слава Украине». Полиция рассматривает возможность поджога как одну из причин инцидента. Об этом сообщает ERR.

Сообщение о пожаре поступило в Департамент полиции и пограничной охраны в 04:45 утра. Пресс-секретарь департамента Бритта Сепп заявила, что, по предварительным данным, речь может идти о поджоге, а обстоятельства инцидента сейчас расследуются в рамках уголовного производства по повреждению и уничтожению имущества.

Руководитель отдела связей с общественностью Северного спасательного центра Сиим Палу отметил, что на момент прибытия спасателей автоматическая пожарная сигнализация уже сработала. Пожар удалось локализовать на втором этаже ресторана, где он охватил лишь часть помещения, хотя дым распространился также на отель, который располагался на том же уровне.

Причина пожара сейчас выясняется, и правоохранители продолжают сбор доказательств.

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полиция Эстония пожар

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