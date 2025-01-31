В Естонії горів ресторан «Слава Україні» – поліція перевіряє версію підпалу

Пожежа сталася в українському ресторані «Слава Україні» у Таллінні.

Фото: ERR

В районі Теллісківі в Таллінні, Естонія, сталася пожежа в ресторані «Слава Україні». Поліція розглядає можливість підпалу як одну з причин інциденту. Про це повідомляє ERR.

Повідомлення про пожежу надійшло до Департаменту поліції та прикордонної охорони о 04:45 ранку. Прессекретарка департаменту Брітта Сепп заявила, що, за попередніми даними, мова може йти про підпал, а обставини інциденту зараз розслідуються в рамках кримінального провадження щодо пошкодження та знищення майна.

Керівник відділу зв'язків з громадськістю Північного рятувального центру Сіім Палу зазначив, що на момент прибуття рятувальників автоматична пожежна сигналізація вже спрацювала. Пожежу вдалося локалізувати на другому поверсі ресторану, де вона охопила лише частину приміщення, хоча дим поширився також на готель, що розташовувався на тому ж рівні.

Причина пожежі наразі з'ясовується, і правоохоронці продовжують збір доказів.

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