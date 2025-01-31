Чехія продовжить постачання боєприпасів Україні в 2025 році

Чехія анонсувала додаткові поставки боєприпасів для України.

Фото: RND

Україна отримає додаткові постачання боєприпасів від Чехії в рамках продовження «чеської ініціативи», яка стартувала торік. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю німецькій газеті RND.

За словами Ліпавського, у 2024 році завдяки ініціативі було поставлено 1,5 мільйона боєприпасів, з яких близько третини — калібру 155 мм. Це суттєво сприяло встановленню паритету на полі бою. Міністр підкреслив важливість продовження постачань у 2025 році, незважаючи на те, що конкретні цифри ще не визначені. Водночас він зауважив, що необхідність у постачанні боєприпасів залишатиметься, і Чехія працює над фінансуванням нової ініціативи.

Міністр зазначив, що ця програма є складним проєктом, який потребує політичної волі та належного фінансування. Також важливо враховувати технічний стан та походження боєприпасів, оскільки їх може бути необхідно адаптувати чи ремонтувати.

«У будь-якому разі, у світі ще достатньо боєприпасів, які ми могли б закупити для України. Це питання політичної волі, і якщо багато країн ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми можемо багато чого досягти для України», — підсумував Ліпавський.

Міністр також заперечив можливість припинення військової підтримки України з боку Європи, наголосивши на необхідності міцного та справедливого миру в Європі.

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