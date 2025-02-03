OpenAI научил ChatGPT проводить за минуты «глубокие исследования»

ChatGPT теперь может быстро находить персонализированные ответы на сложные запросы.

Фото: Business Today

Компания OpenAI представила новую функцию «глубокие исследования» в чат-боте ChatGPT, которая позволяет быстро анализировать большие объемы информации.

Как отметили в OpenAI, эта технология может выполнить работу, которая обычно требует многих часов, всего за несколько минут. Она использует алгоритмы для поиска, интерпретации и анализа текстов, изображений и PDF-файлов в Интернете.

Новая функция ориентирована на специалистов в сферах финансов, науки, политики и инженерии, а также на пользователей, которые ищут персонализированные рекомендации по сложным покупкам, таким как автомобили или бытовая техника.

В OpenAI подчеркнули, что инструмент значительно экономит время, позволяя быстро получать точные результаты без длительного поиска вручную.

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