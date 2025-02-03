OpenAI навчив ChatGPT проводити за хвилини «глибокі дослідження»

ChatGPT тепер може швидко знаходити персоналізовані відповіді на складні запити.

Фото: Business Today

Компанія OpenAI презентувала нову функцію «глибокі дослідження» у чат-боті ChatGPT, яка дозволяє швидко аналізувати великі обсяги інформації.

Як зазначили в OpenAI, ця технологія може виконати роботу, що зазвичай потребує багатьох годин, всього за кілька хвилин. Вона використовує алгоритми для пошуку, інтерпретації та аналізу текстів, зображень і PDF-файлів в Інтернеті.

Нова функція орієнтована на фахівців у сферах фінансів, науки, політики та інженерії, а також на користувачів, які шукають персоналізовані рекомендації щодо складних покупок, таких як автомобілі чи побутова техніка.

В OpenAI підкреслили, що інструмент значно економить час, дозволяючи швидко отримувати точні результати без тривалого пошуку вручну.

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