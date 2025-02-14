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«Не согласны – увольняйтесь», – CTO Meta резко ответил сотрудникам на критику политика компании

21:20, 14 февраля 2025
В Meta – конфликт из-за изменений в политике компании.
«Не согласны – увольняйтесь», – CTO Meta резко ответил сотрудникам на критику политика компании
Фото: Hindustan Times
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Главный технический директор Meta Эндрю Босворт жестко ответил сотрудникам, которые критиковали изменения в политике компании. Он предложил им увольняться, если они не согласны с новыми подходами. Об этом сообщает Business Insider.

Конфликт возник во время внутренней дискуссии, когда один из сотрудников Meta раскритиковал компанию за сокращение программ по разнообразию и инклюзии (DEI) и, по его мнению, подавление инакомыслия. В ответ Босворт заявил, что любой, кто считает нормальным «сливать» информацию в медиа из-за несогласия с политикой Meta, «должен подумать о работе в другом месте».

На это другой сотрудник заметил, что обвинения в утечках не решает проблему, а многие сотрудники чувствуют себя униженными. CTO Meta ответил коротко: «Вам стоит уволиться, если вы так считаете, я серьезно».

Напомним, Трамп издал указ о запрете нанимать работников авиакомпаний по принципу разнообразия, в частности наличия инвалидности.

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