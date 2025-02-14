«Не згодні – звільняйтеся», – CTO Meta різко відповів співробітникам на критику політика компанії

У Meta – конфлікт через зміни в політиці компанії.

Фото: Hindustan Times

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Головний технічний директор Meta Ендрю Босворт жорстко відповів співробітникам, які критикували зміни в політиці компанії. Він запропонував їм звільнятися, якщо вони не згодні з новими підходами. Про це повідомляє Business Insider.

Конфлікт виник під час внутрішньої дискусії, коли один із працівників Meta розкритикував компанію за скорочення програм із різноманітності та інклюзії (DEI) та, на його думку, придушення інакодумства. У відповідь Босворт заявив, що будь-хто, хто вважає нормальним «зливати» інформацію в медіа через незгоду з політикою Meta, «має подумати про роботу в іншому місці».

На це інший співробітник зауважив, що звинувачення у витоках не вирішує проблему, а багато працівників почуваються зневаженими. CTO Meta відповів коротко: «Вам варто звільнитися, якщо ви так вважаєте, я серйозно».

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