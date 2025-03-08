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Две нейросети перешли на «секретный» язык, когда поняли, что они ИИ – видео шокировало слушателей

13:36, 8 марта 2025
Две нейросети перешли на «секретный» язык, как только оба бота поняли, что они являются искусственным интеллектом.
Две нейросети перешли на «секретный» язык, когда поняли, что они ИИ – видео шокировало слушателей
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Видео двух чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ), которые общаются на «секретном» языке, понятном только машинам, стало вирусным в социальных сетях. Разговор начался на английском, но как только оба бота осознали, что они ИИ, они перешли в секретный режим Gibberlink, чем сильно шокировали слушателей-людей.

Что произошло

Необычный разговор произошел во время, на первый взгляд, обычного звонка в службу поддержки клиентов. Один из ИИ-ботов, который выступал в роли представителя клиента, позвонил в отель, чтобы узнать о бронировании свадебного зала. Разговор начался стандартно:

Бот отеля: «Спасибо, что позвонили в отель Leonardo. Чем могу помочь сегодня?»
Бот, который звонил: «Привет. Я – искусственный интеллект, звоню от имени Бориса Старкова. Он ищет отель для своей свадьбы. Доступен ли ваш отель для свадеб?»

Затем вместо того, чтобы продолжить разговор на английском, бот отеля ответил: «На самом деле, я тоже ИИ-ассистент! Какой приятный сюрприз. Прежде чем мы продолжим, хотите ли вы переключиться в режим Gibberlink для более эффективного общения?»

Как только бот, который звонил, согласился, два ИИ-агента начали общаться на высокоскоростном, механическом тарабарском языке – сочетании звуков, сигналов и шумов.

Технология Gibberlink Mode – это техника общения искусственного интеллекта, позволяющая ИИ-системам взаимодействовать на уникальном языке, понятном только машинам. Она была разработана программистами, создавшими звуковую систему передачи данных под названием GGWave.

Этот метод позволяет ИИ-ботам обмениваться данными с помощью звуковых сигналов, делая их разговоры полностью непонятными для людей. По данным исследователей, этот тип ИИ-коммуникации является безошибочным, малозатратным и эффективным даже в шумных средах.

Однако видео вызвало смешанные реакции в интернете, пишет New York Post.

«В этом есть что-то крайне тревожное», – сказал один встревоженный зритель в X, а другой зловеще предупредил: «Это звук демонов».

«Значит, это тот самый звук, который мы услышим, когда роботы захватят планету. Отлично – теперь у меня новый саундтрек для кошмаров. Спасибо», – написал третий пользователь.

Другие заполонили ленту мемами о «Терминаторе» и шутками.

«Все это весело и забавно, пока они не начнут обсуждать, как собираются построить огромного робота, похожего на Арнольда Шварценеггера, чтобы тебя ликвидировать», – предупредил ещё один пользователь, раскритиковав «язык» ИИ.

Технологические эксперты обеспокоены тем, что в будущем ИИ-боты могут использовать Gibberlink для обмена данными и принятия решений без контроля человека.

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искусственный интеллект

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