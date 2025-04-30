На Киевщине нетрезвый водитель сбил 12-летнюю девочку на переходе и скрылся

Водителя разыскали и сообщили о подозрении в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести, а также оставление потерпевшей в опасности.

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Сообщено о подозрении водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 12-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшую с травмами госпитализировали в детскую больницу. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Инцидент произошел в Белой Церкви. По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с самокатом в руках.

Нарушителя быстро установили. Тест на алкоголь с помощью прибора «Драгер» показал 1,32 промилле - это более чем в шесть раз превышает допустимую норму. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи Белоцерковского райуправления полиции сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины - нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести, а также оставление потерпевшей в опасности.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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