Младенец попал в реанимацию с критически низким весом — в Хмельницкой области женщина морила голодом своего ребенка

Женщина могла полноценно обеспечивать ребенка едой, но вопреки рекомендациям врачей тратила социальные выплаты на себя, игнорируя даже гуманитарную помощь.

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В Хмельницкой области 24-летнюю жительницу Деражнянской общины будут судить за то, что она не ухаживала за младенцем, из-за чего ребенок оказался в реанимации с критически низким весом. Об этом сообщает областная прокуратура.

В августе 2024 года женщина родила сына, однако не обеспечивала ребенку надлежащего ухода.

В результате длительного недостаточного питания 6-месячный младенец оказался в реанимации с весом тела в 2,5 раза меньше нормы.

Следствием установлено, что женщина имела реальную возможность обеспечивать сбалансированное полноценное питание ребенка, которое ей неоднократно отмечали врачи. Она получала социальные пособия, которые тратила на собственные нужды. Также ей не раз оказывалась гуманитарная помощь для нее и ребенка, в том числе именно в виде детской смеси для кормления малыша.

По состоянию на сегодняшний день малыш до сих пор находится в медицинском учреждении.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Также подано исковое заявление в суд о лишении горе-матери родительских прав.

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