Общины смогут полноценно использовать гуманитарный общественный транспорт — Рада приняла закон

Документ определяет рамки правомерного использования гуманитарного транспорта во избежание юридических рисков.

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В среду, 30 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12177-1, который позволяет использовать полученный в виде гуманитарной помощи общественный транспорт для перевозки пассажиров. Решение поддержали 278 народных депутатов.

Речь идет об автобусах, трамваях, троллейбусах, электробусах и вагонах метро, которые могут поступать в распоряжение общин от украинских или международных доноров и использоваться коммунальными перевозчиками официально и законно.

«Это важное решение для наших общин, особенно прифронтовых. Более тысячи единиц транспорта уже получены в рамках гуманитарной помощи, но без правового механизма их нельзя было полноценно использовать. Закон позволяет это исправить — и это результат совместной работы общин, парламента и правительства», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Алексей Кулеба.

Закон:

▪️ дает право коммунальным предприятиям официально осуществлять перевозки этим транспортом;

▪️ устанавливает требования к техническому состоянию автобусов (не ниже Евро-3);

▪️ регулирует возможность передачи транспорта третьим лицам;

▪️ определяет рамки правомерного использования для избежания юридических рисков.

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