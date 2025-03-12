Технику, полученную в качестве гумпомощи, можно будет использовать для перевозок, — Рада поддержала за основу законопроект

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12177-1, разрешающий коммунальным предприятиям использовать технику, полученную в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок.
Речь идет об автобусах, электробусах, трамвайных вагонах, троллейбусах и вагонах метрополитена. Законопроект направлен на удовлетворение потребностей населения в перевозках автомобильным и городским электрическим транспортом во время военного положения.
Он призван исправить коллизию, не позволяющую коммунальным транспортным предприятиям легально использовать для перевозки пассажиров автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда метро, полученные в качестве гуманитарной помощи.
Предлагается установить, что:
- приобретателями гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей населения в перевозках являются коммунальные предприятия – автомобильные перевозчики и коммунальные предприятия – перевозчики городского электрического транспорта;
- признаются гуманитарной помощью автобусы, электробусы, трамвайные вагоны, троллейбусы, вагоны метрополитена с целью использования в хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров и багажа;
- гуманитарная помощь не может быть отчуждена или передана в пользование другим физическим или юридическим лицам, кроме безвозмездного отчуждения или передачи в пользование другому приобретателю гуманитарной помощи;
- не считается использованием гуманитарной помощи для получения прибыли использования коммунальными предприятиями транспортных средств в хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров и багажа.
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