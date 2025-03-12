Технику, полученную в качестве гумпомощи, можно будет использовать для перевозок, — Рада поддержала за основу законопроект

Рада поддержала за основу законопроект, разрешающий коммунальным предприятиям использовать для перевозок пассажиров общественный транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12177-1, разрешающий коммунальным предприятиям использовать технику, полученную в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок.

Речь идет об автобусах, электробусах, трамвайных вагонах, троллейбусах и вагонах метрополитена. Законопроект направлен на удовлетворение потребностей населения в перевозках автомобильным и городским электрическим транспортом во время военного положения.

Он призван исправить коллизию, не позволяющую коммунальным транспортным предприятиям легально использовать для перевозки пассажиров автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда метро, ​​полученные в качестве гуманитарной помощи.

Предлагается установить, что:

- приобретателями гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей населения в перевозках являются коммунальные предприятия – автомобильные перевозчики и коммунальные предприятия – перевозчики городского электрического транспорта;

- признаются гуманитарной помощью автобусы, электробусы, трамвайные вагоны, троллейбусы, вагоны метрополитена с целью использования в хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров и багажа;

- гуманитарная помощь не может быть отчуждена или передана в пользование другим физическим или юридическим лицам, кроме безвозмездного отчуждения или передачи в пользование другому приобретателю гуманитарной помощи;

- не считается использованием гуманитарной помощи для получения прибыли использования коммунальными предприятиями транспортных средств в хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров и багажа.

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