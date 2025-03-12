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Техніку, отриману як гумдопомога, можна буде використовувати для перевезень, — Рада підтримала за основу законопроект

17:23, 12 березня 2025
Рада підтримала за основу законопроект, який дозволяє комунальним підприємствам використовувати для перевезень пасажирів громадський транспорт, отриманий у якості гуманітарної допомоги.
Техніку, отриману як гумдопомога, можна буде використовувати для перевезень, — Рада підтримала за основу законопроект
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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №12177-1, який дозволяє комунальним підприємствам використовувати техніку, отриману як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень. Йдеться про автобуси, електробуси, трамвайні вагони, тролейбуси та вагони метрополітену.

Законопроект спрямований на задоволення потреб населення в перевезеннях автомобільним та міським електричним транспортом під час дії воєнного стану. 

Він покликаний виправити колізію, яка не дозволяє комунальним транспортним підприємствам легально використовувати для перевезення пасажирів автобуси, тролейбуси, трамваї та потяги метро, отримані у якості гуманітарної допомоги. 

Пропонується встановити, що:

  • набувачами гуманітарної допомоги для задоволення потреб населення в перевезеннях є комунальні підприємства - автомобільні перевізники та комунальні підприємства - перевізники міського електричного транспорту;
  • визнаються гуманітарною допомогою автобуси, електробуси, трамвайні вагони, тролейбуси, вагони метрополітену, з метою використання у господарській діяльності з перевезення пасажирів та багажу;
  • гуманітарна допомога не може бути відчужена або передана у користування іншим фізичним або юридичним особам, крім безоплатного відчуження або передачі у користування іншому набувачу гуманітарної допомоги;
  • не вважається використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку використання комунальними підприємствами транспортних засобів у господарській діяльності з перевезення пасажирів та багажу. 

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Верховна Рада України

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