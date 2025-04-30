Семьи погибших добровольцев получат 15 миллионов гривен — Президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплате единовременной денежной помощи семьям гражданских добровольцев, погибших при защите Украины. Об этом говорится в карточке законопроекта №12234.

Как поясняется в правительственном документе, согласно законодательству, родственники гражданских лиц, которые погибли во время непосредственного участия в обороне Украины, могли рассчитывать на выплату в размере 1 860 750 гривен.

При этом тот же закон указывал, что сумма компенсации в случае гибели военнослужащего при выполнении им обязанностей в условиях военного положения не может быть меньше 15 миллионов гривен.

Поэтому Министерство по делам ветеранов Украины инициировало единый подход — как для военных, так и для гражданских, которые вместе с Вооружёнными силами Украины и другими формированиями принимали участие в отражении российской агрессии и погибли.

В Минветеранов отметили, что тем семьям, которые уже получили помощь в меньшем размере, государство произведёт доплату с учётом ранее выплаченной суммы.

Также законом определено официальное основание для предоставления семьям погибших добровольцев статуса членов семьи Защитника или Защитницы Украины. Таким основанием станет специальная справка об участии в оборонных действиях, которую будет выдавать командир соответствующего подразделения Сил безопасности и обороны.

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