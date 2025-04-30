«Было честью работать»: Илон Маск неофициально попрощался с Белым домом во время заседания правительства США

«Илон, кстати, мне нравится двойная кепка. Он единственный, кто может это сделать и избежать наказания», — сказал Дональд Трамп, а Илон Маск отметил, что для него было честью работать с кабинетом Трампа.

Фото: Associated Press

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Глава DOGE Илон Маск дал понять, что уходит из администрации президента США Дональда Трампа, заявив 30 апреля на заседании правительства в Белом доме, что для него было честью работать с кабинетом Трампа. Об этом сообщает CNBC и ряд других СМИ, следивших за ходом заседания.

На эту встречу Маск надел две кепки, одну на другую — сверху красную кепку с надписью «GULF OF AMERICA». Вторая была кепкой DOGE.

«Илон, кстати, мне нравится двойная кепка. Он единственный, кто может это сделать и избежать наказания», — сказал Трамп.

«Ну, господин президент, вы же знаете, говорят, что я ношу много шляп», — сказал Маск, и члены кабинета министров засмеялись.

«К вам относились несправедливо, но подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят вас, и вся эта комната может это очень решительно подтвердить. Вы действительно очень помогли», — сказал Трамп Маску.

«Вас приглашают оставаться столько, сколько угодно. Думаю, в какой-то момент он захочет вернуться домой к своим машинам», — добавил он.

Ранее издание New York Post сообщило, что Маск больше не работает в Белом доме. Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в интервью Post сказала: «Вместо того чтобы встречаться с ним лично, я разговариваю с ним по телефону, но эффект тот же».

Трамп неоднократно признавал, что Маску в какой-то момент придется уйти в отставку и вернуться к управлению своими компаниями. В начале апреля Вэнс заявил на Fox & Friends, что Маск останется другом и советником даже после окончания его срока на посту специального правительственного служащего.

Но за кулисами между Маском и другими членами кабинета министров происходили споры. Ранее в этом месяце сообщалось о стычке между министром финансов Скоттом Бессентом и Маском. Маск также спорил с госсекретарем Марко Рубио по поводу сокращений в Госдепартаменте.

На прошлой неделе во время телефонной конференции по вопросам прибыли Маск сообщил инвесторам, что вернется в Tesla в мае, и многие ожидали, что он завершит большую часть своей государственной работы к концу этого месяца.

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