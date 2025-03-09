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Страны Севера и Балтии представили свой план дальнейшей поддержки Украины – Рустем Умеров

13:22, 9 марта 2025
Страны Севера и Балтии обсудили новые планы поддержки Украины на заседании NB8.
Страны Севера и Балтии представили свой план дальнейшей поддержки Украины – Рустем Умеров
Фото: Facebook / Рустем Умеров
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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что одним из важных аспектов его визита в Данию стало участие в заседании NB8, на котором собрались министры обороны Норвегии, Исландии, Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Каждая из стран-партнеров представила свои планы дальнейшей поддержки Украины:

- Швеция готовит новый большой пакет военной помощи, включая усиление противовоздушной обороны (ПВО), с поставками уже в этом году.

- Норвегия выделяет 7,8 млрд евро в 2025 году, в частности для укрепления морских возможностей и ПВО, а также поддержки подготовки военных в рамках «Нордично-Балтийской бригады».

- Литва продолжает работать над укреплением ПВО и инвестициями в оборонный сектор Украины, в частности через «чешскую инициативу».

- Латвия фокусируется на оснащении украинских подразделений и поставке снарядов.

- Исландия инвестирует в украинский ОПК в рамках «датской модели» и участвует в подготовке «Нордично-Балтийской бригады».

- Финляндия готовит новый пакет помощи и поставляет артиллерийские снаряды.

- Эстония обеспечивает поставки снарядов и готова присоединиться к подготовке бригады.

- Дания рассматривает возможность дополнительных инвестиций в развитие украинского ОПК.

Умеров подчеркнул, что страны Севера и Балтии остаются одними из самых преданных союзников Украины. Они не только увеличивают военную помощь, но и активно поддерживают развитие украинской оборонной промышленности. Заседание было продуктивным и еще раз подтвердило, что Украина не оставлена наедине в борьбе.

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