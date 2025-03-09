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Країни Півночі та Балтії представили свій план подальшої підтримки України – Рустем Умєров

13:22, 9 березня 2025
Країни Півночі та Балтії обговорили нові плани підтримки України на засіданні NB8.
Країни Півночі та Балтії представили свій план подальшої підтримки України – Рустем Умєров
Фото: Facebook / Rustem Umerov
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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що одним з важливих аспектів його візиту до Данії стало участь у засіданні NB8, на якому зібралися міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви.

Кожна з країн-партнерів представила свої плани подальшої підтримки України:

  • Швеція готує новий великий пакет військової допомоги, включаючи посилення протиповітряної оборони (ППО), з поставками вже цього року.
  • Норвегія виділяє 7,8 млрд євро у 2025 році, зокрема для зміцнення морських спроможностей та ППО, а також підтримки підготовки військових у межах «Нордично-Балтійської бригади».
  • Литва продовжує працювати над зміцненням ППО та інвестиціями в оборонний сектор України, зокрема через «чеську ініціативу».
  • Латвія фокусується на оснащенні українських підрозділів та постачанні снарядів.
  • Ісландія інвестує в український ОПК в межах «данської моделі» та бере участь у підготовці «Нордично-Балтійської бригади».
  • Фінляндія готує новий пакет допомоги та постачає артилерійські снаряди.
  • Естонія забезпечує поставки снарядів і готова долучитися до підготовки бригади.
  • Данія розглядає можливість додаткових інвестицій у розвиток українського ОПК.

Умєров підкреслив, що країни Півночі та Балтії залишаються одними з найвідданіших союзників України. Вони не лише збільшують військову допомогу, але й активно підтримують розвиток української оборонної промисловості. Засідання було продуктивним і ще раз підтвердило, що Україна не залишена наодинці у боротьбі.

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