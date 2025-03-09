В аэропорту в Гамбурге застряли пассажиры из-за протестных акций

Забастовка в гамбургском аэропорту парализовала движение: около 90% рейсов отменены.

Фото: Bild

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Аэропорт имени Гельмута Шмидта в Гамбурге остановил свою работу из-за внезапной забастовки сотрудников, объявленной профсоюзом Ver.di. Об этом сообщает издание Bild.

На сайте аэропорта было размещено сообщение, в котором указано, что 9 марта аэропорт закрыт из-за протестных акций. Изначально планировалось осуществить 144 прибытия и 139 вылетов, но только около 10 рейсов удалось осуществить утром.

Аэропорт призвал пассажиров обращаться к авиакомпаниям для уточнения информации о своих рейсах. Представитель отметил, что задержки и отмены рейсов стали следствием забастовки, вызванной требованиями сотрудников о повышении заработной платы на 8%, с минимальным увеличением на 350 евро.

Представитель профсоюза Ver.di объяснил, что переговоры с администрацией аэропорта зашли в тупик, поэтому акция была организована с целью экономического давления. Он также отметил, что забастовка была объявлена в соответствии с законодательством, за полчаса до начала.

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