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9 марта Либеральная партия Канады будет выбирать нового премьер-министра вместо Трюдо

12:28, 9 марта 2025
Христя Фриланд и Марк Карни – фавориты выборов.
9 марта Либеральная партия Канады будет выбирать нового премьер-министра вместо Трюдо
Фото: holosameryky
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В воскресенье, 9 марта, Либеральная партия Канады проведет выборы нового лидера, который заменит Джастина Трюдо, объявившего о своей отставке в начале года. Его решение стало следствием растущего недовольства канадцев его руководством и политических споров внутри партии. Победитель выборов автоматически станет новым премьер-министром Канады, сообщает «Голос Америки».

На пост лидера партии претендуют четыре кандидата: бывший вице-премьер Христя Фриланд, экс-глава Банка Канады Марк Карни, политик Карина Гулд и бывший депутат Фрэнк Бейлис. По прогнозам, фаворитами выборов являются Фриланд и Карни.

Фриланд, которая ушла в отставку с должности вице-премьера из-за несогласия с позицией Трюдо, считает, что сможет решить ряд внутренних и международных проблем Канады, в частности, усиленное торговое напряжение с Соединенными Штатами.

Зато Карни, который возглавлял Банк Канады и Банк Англии, является одним из самых известных экономистов страны. Он активно пропагандирует налог на выбросы углерода и считает достижение нулевого уровня выбросов «самой большой коммерческой возможностью нашего времени».

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