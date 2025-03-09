Правительство разрешило частным производителям масштабировать выпуск оружия для ВСУ

Украина утвердила новые правила передачи конструкторской документации для производства оружия.

Фото: zbroya.info

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Кабинет Министров Украины поддержал постановление, которое регулирует правила передачи конструкторской документации на производство украинского оружия к различным субъектам хозяйствования, что позволит масштабировать его производство. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

«Если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует закупить оружие в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то по инициативе МО конструкторская документация на его производство должна быть передана другому производителю, который имеет способности освоить его производство, в том числе частным производителям. Конечно, постановлением унормированы вопросы сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности», - отметил Сметанин.

По его словам решение имеет целью обеспечить украинские Вооруженные силы необходимой техникой и оружием, а также способствовать расширению производственных мощностей национальных оборонных предприятий. Благодаря этому производители смогут получить больше контрактов и увеличить выпуск продукции оборонного назначения.

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