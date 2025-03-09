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Уряд дозволив приватним виробникам масштабувати випуск зброї для ЗСУ

12:10, 9 березня 2025
Україна затвердила нові правила передачі конструкторської документації для виробництва зброї.
Уряд дозволив приватним виробникам масштабувати випуск зброї для ЗСУ
Фото: zbroya.info
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Кабінет Міністрів України підтримав постанову, яка регулює правила передачі конструкторської документації на виробництво української зброї до різних суб'єктів господарювання, що дозволить масштабувати її виробництво. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

«Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити Зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою МО конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам. Звісно, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності», – зазначив Сметанін.

За його словами рішення має на меті забезпечити українські Збройні сили необхідною технікою та зброєю, а також сприяти розширенню виробничих потужностей національних оборонних підприємств. Завдяки цьому виробники зможуть отримати більше контрактів і збільшити випуск продукції оборонного призначення.

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зброя ЗСУ Кабінет Міністрів України

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