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У ЦПД РНБО прокоментували заяву очільника німецької розвідки Бруно Каля про те, що для Європи краще, якщо війна в Україні буде тривати довго

11:52, 9 березня 2025
Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив про те, що продовження війни в Україні дає Європі почуватися безпечніше – у ЦПД РНБО прокоментували цю заяву
У ЦПД РНБО прокоментували заяву очільника німецької розвідки Бруно Каля про те, що для Європи краще, якщо війна в Україні буде тривати довго
Джерело фото: instagram.com/andrii___kovalenko
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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відповів на заяву голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каля, що якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше.

У своїй відповіді Коваленко заперечив таку точку зору, наголосивши, що безпека Європи не покращиться, якщо війна затягнеться. Він також зазначив, що деякі країни, зокрема Норвегія, Польща та Франція, вже готові до протистояння, тоді як Німеччина, за його словами, не здатна швидко виготовити навіть основні військові системи.

«Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з рф через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння. А Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора. Безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз, на жаль. Психологію росіян добре розумію - вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі», – зазначив Коваленко.

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Європа війна РНБО

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