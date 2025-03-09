Голова німецької розвідки вважає небезпечним для Європи завершення війни в Україні раніше 2030 року.

Фото: tagesschau.de

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що напад Росії на Європу безпосередньо залежить від того, як швидко завершиться війна в Україні. За його словами, якщо конфлікт завершиться раніше, агресія Росії проти Європи може початися раніше, ніж очікується. Про це пише Stern.

У попередніх заявах Каль припускав, що Росія зможе атакувати НАТО до кінця десятиліття, однак тепер він вважає, що якщо російсько-українська війна завершиться до 2029 або 2030 років, Росія швидше використає свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози для Європи.

«Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме — проти Європи», — зазначив Каль.

Крім того, він підкреслив, що Росія прагне відновлення світового порядку, подібного тому, який існував у Європі наприкінці 1990-х років, коли американські війська не були присутніми в Європі, а Росія могла розширювати свою сферу впливу на Захід.

Як відомо, кілька днів тому прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що мирна угода може виявитися небезпечнішою для України, ніж війна, що триває.

«Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді більш небезпечний, ніж війна, яка відбувається зараз», – сказала Фредеріксен. Ілон Маск, зі свого боку, заявив, що європейцям просто вигідна вічна війна.

Згодом У ЦПД РНБО прокоментували заяву очільника німецької розвідки Бруно Каля про те, що для Європи краще, якщо війна в Україні буде тривати довго: «Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з рф через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння. А Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора. Безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз, на жаль. Психологію росіян добре розумію - вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі», – зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.