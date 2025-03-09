Практика судів
  1. В Україні

Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що європейці бояться закінчення війни в Україні раніше 2030 року

11:16, 9 березня 2025
Голова німецької розвідки вважає небезпечним для Європи завершення війни в Україні раніше 2030 року.
Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що європейці бояться закінчення війни в Україні раніше 2030 року
Фото: tagesschau.de
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що напад Росії на Європу безпосередньо залежить від того, як швидко завершиться війна в Україні. За його словами, якщо конфлікт завершиться раніше, агресія Росії проти Європи може початися раніше, ніж очікується. Про це пише Stern.

У попередніх заявах Каль припускав, що Росія зможе атакувати НАТО до кінця десятиліття, однак тепер він вважає, що якщо російсько-українська війна завершиться до 2029 або 2030 років, Росія швидше використає свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози для Європи.

«Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме — проти Європи», — зазначив Каль.

Крім того, він підкреслив, що Росія прагне відновлення світового порядку, подібного тому, який існував у Європі наприкінці 1990-х років, коли американські війська не були присутніми в Європі, а Росія могла розширювати свою сферу впливу на Захід.

Як відомо, кілька днів тому прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що мирна угода може виявитися небезпечнішою для України, ніж війна, що триває.

«Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді більш небезпечний, ніж війна, яка відбувається зараз», – сказала Фредеріксен. Ілон Маск, зі свого боку, заявив, що європейцям просто вигідна вічна війна.

Згодом У ЦПД РНБО прокоментували заяву очільника німецької розвідки Бруно Каля про те, що для Європи краще, якщо війна в Україні буде тривати довго: «Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з рф через 4-6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння. А Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора. Безпечніше вже не буде ніколи, поки ви такі. Краще готуйтеся вже зараз, на жаль. Психологію росіян добре розумію - вони нападуть на країни НАТО незалежно від нас, поки ви такі слабкі», – зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Німеччина росія Європа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцевий суд може оцінювати рішення слідчого і прокурора на стадії підготовчого судового засідання, розглядаючи клопотання про закриття провадження у зв’язку зі спливом строків розслідування – Верховний Суд

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду пояснила, чи може суд першої інстанції на стадії підготовчого судового засідання під час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження на підставі спливу строків досудового розслідування оцінювати рішення слідчого, прокурора чи слідчого судді.

Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду вводиться в дію з 1 квітня

Збори суддів до 1 квітня мають привести роботу АСДС у відповідність до нової редакції Положення.

У Верховній Раді зареєстрували проект змін до КК та КПК щодо захисту платників податків від тиску кримінального переслідування

Наразі існує практика, коли суб'єкти підприємницької діяльності можуть стати об'єктами кримінального переслідування через недостатньо чітко визначені критерії обов'язку сплати податків та податкових зобов'язань, що призводити до безпідставного втручання правоохоронців у бізнес.

Аудитслужба у Верховному Суді продовжує наполягати на своїй ролі «ревізора» для судів, незважаючи на судові рішення та чинний закон

Державна аудиторська служба вирішила йти до Верховного Суду і оскаржувати встановлену рішеннями судів відсутність у неї повноважень на перевірки фінансово-господарської діяльності судів, незважаючи на прийнятий закон

Стратегія розвитку системи правосуддя готова на 99%, але є важливий нюанс – Офіс Президента

В Офісі Президента намагаються узгодити положення Стратегії з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео