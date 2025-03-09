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США наклали вето на створення моніторингової групи для протидії «тіньовому флоту» РФ

10:57, 9 березня 2025
США відхилили пропозицію Канади щодо створення групи для моніторингу тіньового флоту РФ.
США наклали вето на створення моніторингової групи для протидії «тіньовому флоту» РФ
Фото: Bloomberg
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США відхилили пропозицію Канади створити оперативну групу для моніторингу тіньового флоту нафтових танкерів Росії, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Канада, яка цього року головує в «Великій сімці» (G7), планує провести наступного тижня саміт міністрів закордонних справ у Шарлевуа (Квебек). Проте США, під час переговорів щодо формулювання спільної заяви з морських питань, висловили бажання зміцнити позицію щодо Китаю та пом'якшити формулювання щодо Росії.

Крім того, США наклали вето на створення спеціальної групи для моніторингу порушень санкцій, запропонованої Канадою, і намагалися вилучити зі спільного документа G7 слово «санкції». Вони також запропонували замінити формулювання, що стосується «здатності Росії вести війну» в Україні, на менш жорстке «отримувати дохід».

За інформацією Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа переглядає свою позицію щодо участі в багатосторонніх організаціях.

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США росія Канада

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