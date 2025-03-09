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Україна вшановує 211-річчя з дня народження Тараса Шевченка – пророчі цитати Великого Кобзаря

10:39, 9 березня 2025
Творча спадщина Тараса Шевченка — символ свободи та національної гідності.
Україна вшановує 211-річчя з дня народження Тараса Шевченка – пророчі цитати Великого Кобзаря
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9 березня 2025 року виповнюється 211 років з дня народження видатного українського поета, художника, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Його творчість стала основою для формування української національної ідентичності та розвитку нової української літератури.

Тарас Шевченко залишив понад 835 художніх творів, які до сьогодні вважаються безцінною спадщиною для української культури та мистецтва. Шевченко не лише розвинув літературу, а й став символом боротьби за свободу та незалежність України. Його слова надихають покоління, і навіть сьогодні, у часи війни з Росією, він продовжує бути джерелом сили та рішучості для українців.

Шевченко завжди наголошував на важливості боротьби за волю і свободу, і його спадщина не вмирає, а живе в серцях українців, які продовжують цей шлях сьогодні.

Шевченкові слова, що стосуються боротьби та Росії, сьогодні звучать особливо актуально:

«Чигрине, Чигрине»

Встане Україна,

І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить!

 

«Стоїть в селі Суботові»

Не смійтеся, чужі люде!

Церков-домовина

Розвалиться... і з-під неї

Встане Україна.

І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить,

І помоляться на волі

Невольничі діти!..

 

«Кавказ»

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

 

«Катерина»

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде у свою Московщину,

А дівчина гине…

 

«До Основ'яненка»

Смійся, лютий враже!

Та не дуже, бо все гине —

Слава не поляже;

Не поляже, а розкаже,

Що діялось у світі,

Чия правда, чия кривда

І чиї ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!"

 

«Невольник»

Ляхи були, усе взяли,

Кров повипивали!..

А москалі й світ божий

В путо закували.

 

«І Архімед, і Галілей»

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…

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