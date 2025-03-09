Украина отмечает 211-летие со дня рождения Тараса Шевченко – пророческие цитаты Великого Кобзаря

9 марта 2025 года исполняется 211 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта, художника, общественного деятеля Тараса Григорьевича Шевченко. Его творчество стало основой для формирования украинской национальной идентичности и развития новой украинской литературы.
Тарас Шевченко оставил более 835 художественных произведений, которые до сих пор считаются бесценным наследием для украинской культуры и искусства. Шевченко не только развил литературу, но и стал символом борьбы за свободу и независимость Украины. Его слова вдохновляют поколения, и даже сегодня, во времена войны с Россией, он продолжает быть источником силы и решимости для украинцев.
Шевченко всегда подчеркивал важность борьбы за свободу и свободу, и его наследие не умирает, а живет в сердцах украинцев, которые продолжают этот путь сегодня.
Шевченкові слова, що стосуються боротьби та Росії, сьогодні звучать особливо актуально:
«Чигрине, Чигрине»
Встане Україна,
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить!
«Стоїть в селі Суботові»
Не смійтеся, чужі люде!
Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..
«Кавказ»
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
«Катерина»
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде у свою Московщину,
А дівчина гине…
«До Основ'яненка»
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине —
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось у світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!"
«Невольник»
Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали!..
А москалі й світ божий
В путо закували.
«І Архімед, і Галілей»
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…
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