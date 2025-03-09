Украина отмечает 211-летие со дня рождения Тараса Шевченко – пророческие цитаты Великого Кобзаря

Творческое наследие Тараса Шевченко – символ свободы и национального достоинства.

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9 марта 2025 года исполняется 211 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта, художника, общественного деятеля Тараса Григорьевича Шевченко. Его творчество стало основой для формирования украинской национальной идентичности и развития новой украинской литературы.

Тарас Шевченко оставил более 835 художественных произведений, которые до сих пор считаются бесценным наследием для украинской культуры и искусства. Шевченко не только развил литературу, но и стал символом борьбы за свободу и независимость Украины. Его слова вдохновляют поколения, и даже сегодня, во времена войны с Россией, он продолжает быть источником силы и решимости для украинцев.

Шевченко всегда подчеркивал важность борьбы за свободу и свободу, и его наследие не умирает, а живет в сердцах украинцев, которые продолжают этот путь сегодня.

Шевченкові слова, що стосуються боротьби та Росії, сьогодні звучать особливо актуально:

«Чигрине, Чигрине»

Встане Україна,

І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить!

«Стоїть в селі Суботові»

Не смійтеся, чужі люде!

Церков-домовина

Розвалиться... і з-під неї

Встане Україна.

І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить,

І помоляться на волі

Невольничі діти!..

«Кавказ»

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

«Катерина»

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде у свою Московщину,

А дівчина гине…

«До Основ'яненка»

Смійся, лютий враже!

Та не дуже, бо все гине —

Слава не поляже;

Не поляже, а розкаже,

Що діялось у світі,

Чия правда, чия кривда

І чиї ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!"

«Невольник»

Ляхи були, усе взяли,

Кров повипивали!..

А москалі й світ божий

В путо закували.

«І Архімед, і Галілей»

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…

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