США наложили вето на создание мониторинговой группы для противодействия «теневому флоту» РФ

США отклонили предложение Канады о создании группы для мониторинга теневого флота РФ.

Фото: Bloomberg

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США отклонили предложение Канады создать оперативную группу для мониторинга теневого флота нефтяных танкеров России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Канада, которая в этом году председательствует в «Большой семерке» (G7), планирует провести на следующей неделе саммит министров иностранных дел в Шарлевуа (Квебек). Однако США, во время переговоров по формулировке совместного заявления по морским вопросам, выразили желание укрепить позицию по Китаю и смягчить формулировку по России.

Кроме того, США наложили вето на создание специальной группы для мониторинга нарушений санкций, предложенной Канадой, и пытались изъять из совместного документа G7 слово «санкции». Они также предложили заменить формулировку, касающуюся «способности России вести войну» в Украине, на менее жесткую «получать доход».

По информации Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа пересматривает свою позицию относительно участия в многосторонних организациях.

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