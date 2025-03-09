Глава немецкой разведки считает опасным для Европы завершение войны в Украине раньше 2030 года.

Фото: tagesschau.de

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Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что нападение России на Европу напрямую зависит от того, как быстро завершится война в Украине. По его словам, если конфликт завершится раньше, агрессия России против Европы может начаться раньше, чем ожидается. Об этом пишет Stern.

В предыдущих заявлениях Каль предполагал, что Россия сможет атаковать НАТО до конца десятилетия, однако теперь он считает, что если российско-украинская война завершится до 2029 или 2030 годов, Россия скорее использует свои технические, материальные и человеческие ресурсы для создания угрозы для Европы.

«Быстрое прекращение войны в Украине позволит россиянам использовать свою энергию там, где они на самом деле этого хотят, а именно - против Европы», - отметил Каль.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия стремится к восстановлению мирового порядка, подобного тому, который существовал в Европе в конце 1990-х годов, когда американские войска не присутствовали в Европе, а Россия могла расширять свою сферу влияния на Запад.

Как известно, несколько дней назад премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что мирное соглашение может оказаться более опасным для Украины, чем продолжающаяся война.

«Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле более опасен, чем война, которая происходит сейчас», - сказала Фредериксен. Илон Маск, со своей стороны, заявил, что европейцам просто выгодна вечная война.

Впоследствии в ЦПД СНБО прокомментировали заявление главы немецкой разведки Бруно Каля о том, что для Европы лучше, если война в Украине будет длиться долго: «Нет, уважаемый, вы все равно не избежите войны с РФ через 4-6 лет, потому что вы ленивы и не хотите меняться общественно. Только нордики, Польша и Франция готовы к противостоянию. А Германия не способна даже Таурус один сделать быстрее, чем за год-полтора. Безопаснее уже не будет никогда, пока вы такие. Лучше готовьтесь уже сейчас, к сожалению. Психологию россиян хорошо понимаю - они нападут на страны НАТО независимо от нас, пока вы такие слабые», - отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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