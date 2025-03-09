В ЦПИ СНБО прокомментировали заявление главы немецкой разведки Бруно Каля о том, что для Европы лучше, если война в Украине будет длиться долго

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил о том, что продолжение войны в Украине дает Европе чувствовать себя безопаснее – в ЦПД СНБО прокомментировали это заявление.

Источник фото: instagram.com/andrii___kovalenko

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко ответил на заявление главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля, что если бы война в Украине продолжалась еще 5 лет, для Европы это было бы безопаснее.

В своем ответе Коваленко опроверг такую точку зрения, отметив, что безопасность Европы не улучшится, если война затянется. Он также отметил, что некоторые страны, в частности Норвегия, Польша и Франция, уже готовы к противостоянию, тогда как Германия, по его словам, не способна быстро изготовить даже основные военные системы.

«Нет, уважаемый, вы все равно не избежите войны с РФ через 4-6 лет, потому что вы ленивы и не хотите меняться общественно. Только нордики, Польша и Франция готовы к противостоянию. А Германия не способна даже Таурус один сделать быстрее, чем за год-полтора. Безопаснее уже не будет никогда, пока вы такие. Лучше готовьтесь уже сейчас, к сожалению. Психологию россиян хорошо понимаю - они нападут на страны НАТО независимо от нас, пока вы такие слабые», - отметил Коваленко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.