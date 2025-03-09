В работе Visa и Mastercard произошел сбой – не работает оплата картами и через Apple Pay и Google Pay

Visa и Mastercard не работают в нескольких странах, в том числе в Украине.

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В работе платежных систем Visa и Mastercard произошел масштабный сбой, повлекший трудности при проведении операций в разных странах. В Украине ПриватБанк сообщил о сложностях при осуществлении некоторых финансовых операций, а также о проблемах с оплатой через платежные карты.

Пользователи жалуются на невозможность осуществить оплату как через карты, так и через платежные сервисы Apple Pay и Google Pay. Аналогичные сбои зафиксированы и в грузинских банках.

Ситуация пока не получила официального объяснения от платежных систем или банков, но пользователи продолжают сталкиваться с трудностями в проведении финансовых транзакций.

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