У роботі Visa та Mastercard стався збій – не працює оплата картками та через Apple Pay і Google Pay

Visa та Mastercard не працюють у кількох країнах, зокрема в Україні.

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У роботі платіжних систем Visa та Mastercard стався масштабний збій, що спричинив труднощі при проведенні операцій у різних країнах. В Україні ПриватБанк повідомив про складнощі під час здійснення деяких фінансових операцій, а також про проблеми з оплатою через платіжні картки.

Користувачі скаржаться на неможливість здійснити оплату як через картки, так і через платіжні сервіси Apple Pay та Google Pay. Аналогічні збої зафіксовані й у грузинських банках.

Ситуація поки що не отримала офіційного пояснення від платіжних систем або банків, але користувачі продовжують зіштовхуватись з труднощами у проведенні фінансових транзакцій.

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