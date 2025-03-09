Практика судів
  1. В Україні

У роботі Visa та Mastercard стався збій – не працює оплата картками та через Apple Pay і Google Pay

11:34, 9 березня 2025
Visa та Mastercard не працюють у кількох країнах, зокрема в Україні.
У роботі Visa та Mastercard стався збій – не працює оплата картками та через Apple Pay і Google Pay
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У роботі платіжних систем Visa та Mastercard стався масштабний збій, що спричинив труднощі при проведенні операцій у різних країнах. В Україні ПриватБанк повідомив про складнощі під час здійснення деяких фінансових операцій, а також про проблеми з оплатою через платіжні картки.

Користувачі скаржаться на неможливість здійснити оплату як через картки, так і через платіжні сервіси Apple Pay та Google Pay. Аналогічні збої зафіксовані й у грузинських банках.

Ситуація поки що не отримала офіційного пояснення від платіжних систем або банків, але користувачі продовжують зіштовхуватись з труднощами у проведенні фінансових транзакцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Apple Google банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцевий суд може оцінювати рішення слідчого і прокурора на стадії підготовчого судового засідання, розглядаючи клопотання про закриття провадження у зв’язку зі спливом строків розслідування – Верховний Суд

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду пояснила, чи може суд першої інстанції на стадії підготовчого судового засідання під час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження на підставі спливу строків досудового розслідування оцінювати рішення слідчого, прокурора чи слідчого судді.

Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду вводиться в дію з 1 квітня

Збори суддів до 1 квітня мають привести роботу АСДС у відповідність до нової редакції Положення.

У Верховній Раді зареєстрували проект змін до КК та КПК щодо захисту платників податків від тиску кримінального переслідування

Наразі існує практика, коли суб'єкти підприємницької діяльності можуть стати об'єктами кримінального переслідування через недостатньо чітко визначені критерії обов'язку сплати податків та податкових зобов'язань, що призводити до безпідставного втручання правоохоронців у бізнес.

Аудитслужба у Верховному Суді продовжує наполягати на своїй ролі «ревізора» для судів, незважаючи на судові рішення та чинний закон

Державна аудиторська служба вирішила йти до Верховного Суду і оскаржувати встановлену рішеннями судів відсутність у неї повноважень на перевірки фінансово-господарської діяльності судів, незважаючи на прийнятий закон

Стратегія розвитку системи правосуддя готова на 99%, але є важливий нюанс – Офіс Президента

В Офісі Президента намагаються узгодити положення Стратегії з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео