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9 березня Ліберальна партія Канади обиратиме нового прем'єр-міністра замість Трюдо

12:28, 9 березня 2025
Христя Фріланд та Марк Карні — фаворити виборів.
9 березня Ліберальна партія Канади обиратиме нового прем'єр-міністра замість Трюдо
Фото: holosameryky
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У неділю, 9 березня, Ліберальна партія Канади проведе вибори нового лідера, який замінить Джастіна Трюдо, котрий оголосив про свою відставку на початку року. Його рішення стало наслідком зростаючого незадоволення канадців його керівництвом та політичних суперечок всередині партії. Переможець виборів автоматично стане новим прем'єр-міністром Канади, повідомляє «Голос Америки».

На посаду лідера партії претендують чотири кандидати: колишній віцепрем'єр Христя Фріланд, ексголова Банку Канади Марк Карні, політикиня Каріна Гулд та колишній депутат Френк Бейліс. За прогнозами, фаворитами виборів є Фріланд і Карні.

Фріланд, яка пішла у відставку з посади віцепрем'єра через незгоду з позицією Трюдо, вважає, що зможе вирішити низку внутрішніх і міжнародних проблем Канади, зокрема, посилену торгову напругу зі Сполученими Штатами.

Натомість Карні, який очолював Банку Канади та Банку Англії, є одним з найбільш відомих економістів країни. Він активно пропагує податок на викиди вуглецю та вважає досягнення нульового рівня викидів «найбільшою комерційною можливістю нашого часу».

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вибори Канада

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