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В аеропорту у Гамбурзі застрягли пасажири через протестні акції

12:46, 9 березня 2025
Страйк у гамбурзькому аеропорту паралізував рух: близько 90% рейсів скасовано.
В аеропорту у Гамбурзі застрягли пасажири через протестні акції
Фото: Bild
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Аеропорт імені Гельмута Шмідта в Гамбурзі зупинив свою роботу через раптовий страйк співробітників, оголошений профспілкою Ver.di. Про це повідомляє видання Bild.

На сайті аеропорту було розміщено повідомлення, в якому вказано, що 9 березня аеропорт закрито через протестні акції. Спочатку планувалося здійснити 144 прибуття та 139 вильотів, але лише близько 10 рейсів вдалося здійснити вранці.

Аеропорт закликав пасажирів звертатися до авіакомпаній для уточнення інформації щодо своїх рейсів. Речник зазначив, що затримки та скасування рейсів стали наслідком страйку, спричиненого вимогами співробітників щодо підвищення заробітної плати на 8%, з мінімальним збільшенням на 350 євро.

Представник профспілки Ver.di пояснив, що переговори з адміністрацією аеропорту зайшли в глухий кут, тому акція була організована з метою економічного тиску. Він також наголосив, що страйк був оголошений відповідно до законодавства, за пів години до початку.

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Німеччина аеропорт

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