Южная Корея в огне — в стране объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, видео

На юге страны вспыхнули многочисленные пожары.

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Власти Южной Кореи объявили режим чрезвычайного положения в некоторых регионах страны. В различных регионах зафиксированы 27 очагов возгорания, больше всего пострадали Кенсан-Намдо, Кенсан-Пукто, Коэсан, Кванджу, Чолла-Намдо и Тэгу, пишет Bloomberg.

Лесная служба Кореи сообщила, что пожар в Санчхоне, в результате которого погибли 4 человека и еще 6 получили ранения, был локализован на 25% по состоянию на вечер субботы.

Там добавили, что власти мобилизовали десятки транспортных средств и сотни сотрудников для тушения пожара, который уничтожил около 847 гектаров земли и вынудил около 260 жителей Санчхона эвакуироваться.

По данным Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, около 620 жителей юго-восточного города Ульсан и прилегающей провинции Кенсан укрылись от лесных пожаров, которые начались в субботу.

В ведомстве также добавили, что страна объявила режим чрезвычайного положения в южных регионах, чтобы облегчить мобилизацию ресурсов для локализации пожаров, и обозначила Санчхон как зону бедствия.

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