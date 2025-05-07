ФЛП мобилизовали — нужно ли прекращать предпринимательскую деятельность

ФЛП исключительно по собственному желанию может принять решение о закрытии предпринимательства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Николаевской области разъяснило, нужно ли прекращать предпринимательскую деятельность в случае мобилизации.

Согласно части 3 статьи 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», за гражданами Украины, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, либо принятыми на военную службу по контракту в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и/или введении военного положения, государственная регистрация предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей не прекращается — до окончания особого периода или до объявления демобилизации.

Таким образом, прекращать предпринимательскую деятельность не требуется. ФЛП может принять решение о закрытии бизнеса исключительно по собственному желанию.

В ГНС также отметили, что мобилизованные ФЛП и самозанятые лица имеют право на приостановку и освобождение от начислений и уплаты налоговых обязательств.

Для этого необходимо подать заявление и документы, подтверждающие прохождение военной службы, в налоговый орган по месту регистрации или дистанционно через Электронный кабинет налогоплательщика.

Ранее мы писали, должен ли предприниматель платить НДФЛ в случае мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.