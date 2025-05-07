ФОПа мобілізували — чи потрібно припиняти підприємницьку діяльність

ФОП виключно за власним бажанням може прийняти рішення щодо закриття підприємництва.

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Головне управління ДПС у Миколаївській області розповіло, чи потрібно припиняти підприємницьку діяльність у разі мобілізації.

Відповідно до частини 3 статті 39 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців.

Відтак, припиняти підприємницьку діяльність – не потрібно, ФОП виключно за власним бажанням може прийняти рішення щодо закриття підприємництва (припинити здійснювати підприємницьку діяльність).

У ДПС зазначили, що мобілізовані ФОП та самозайняті особи мають право на призупинення та звільнення від нарахувань та сплати податкових зобов’язань.

Для цього потрібно подати заяву та документи про проходження військової служби до податкового органу за місцем реєстрації або дистанційно за допомогою Електронного кабінету платника.

Раніше ми писали, чи має фізособа-підприємець сплачувати ПДФО у разі мобілізації.

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