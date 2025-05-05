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Белый дом поздравил с днем ​​«Звездных войн» портретом Трампа со световым мечом, фото

14:21, 5 мая 2025
Белый дом опубликовал фото Дональда Трампа в образе героя саги, сгенерированное искусственным интеллектом.
Белый дом поздравил с днем ​​«Звездных войн» портретом Трампа со световым мечом, фото
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Белый дом на официальной странице опубликовал поздравление с Днем «Звездных войн» с изображением президента Дональда Трампа со световым мечом.

4 мая считается неофициальным праздником для поклонников культовой фантастической саги Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Эта дата была выбрана из-за знаменитой фразы из вселенной: «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»), которую фанаты обыгрывают как «May the fourth be with you» (англ. fourth — четвертое и May — май).

«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так отчаянно стараются вернуть лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13 обратно в нашу Галактику. Вы не повстанцы — вы Империя», — говорится в публикации Белого дома в соцсети Х.

К посту также был добавлен портрет Трампа, сгенерированный искусственным интеллектом.

На изображении президент США стоит со световым мечом, а за его спиной — два орла и флаг страны.

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США Дональд Трамп

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