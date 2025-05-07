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Стало известно, можно ли досрочно прекратить декретный отпуск

22:36, 7 мая 2025
В Гоструде ответили, может ли работница досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком, в то время как работодатель отрицает, чтобы он выходил на работу.
Стало известно, можно ли досрочно прекратить декретный отпуск
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В Юго-Восточном межрегиональном управлении Госслужбы по вопросам труда разъяснили, может ли работница досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком, если работодатель против ее возвращения на работу.

Сотрудник имеет право прекратить отпуск по уходу за ребенком, письменно уведомив об этом работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до даты выхода на работу.

Согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины, по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой соответствующей помощи в соответствии с законодательством.

В случае, если ребенку необходим домашний уход, одному из родителей в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, указанный в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шести лет.

Указанные отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или частично также бабушкой, дедушкой или другими родственниками ребенка, которые фактически осуществляют за ним уход, а также лицом, усыновившим ребенка или оформившим опеку, одним из приемных родителей либо родителем-воспитателем.

По желанию матери, отца ребенка или лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому.

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